شاهد إضاءة "قلعة قايتباي" بشعارات مكافة الفساد (صور)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أضاءت منطقة آثار الإسكندرية مساء أمس التاسع من ديسمبر قلعة قايتباي بشعارات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وقال محمد متولي مدير عام مناطق آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباي تزينت بشعار "متحدون على مكافحة الفساد" في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، في تحية وتقدير لرجال هيئة الرقابة الإدارية، احتفالًا بها في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم بمكافحة الفساد.
وجاءت الإضاءات متنوعة تحمل عدة شعارات وعبارات "متحدون ضد الفساد" باللغتين العربية والإنجليزية، احتفالًا باليوم الدولي لمكافحة الفساد أو اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003، باتفاقية لمكافحة الفساد وطلبت إلى الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

اختارت الجمعية العامة يوم 9 ديسمبر سنويًا كيوم دولي لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.

وحصن قايتباي يقع في نهاية جزيرة فاروس أقصى غرب الإسكندرية، وأقيمت مكان منارة الإسكندرية القديمة التي تهدمت سنة 702 هـ إثر الزلزال المدمر الذي حدث في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وبدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذا الحصن عام 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 هـ.

وكان سبب اهتمامه بالإسكندرية كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية والتي هددت المنطقة العربية بأسرها واهتم السلطان المملوكي قانصوه الغوري بالحصن مما زاد من أهميته وشحنه بالسلاح والجنود والعتاد.
شاهد إضاءة "قلعة قايتباي" بشعارات مكافة الفساد (صور)
شاهد إضاءة "قلعة قايتباي" بشعارات مكافة الفساد (صور)
شاهد إضاءة "قلعة قايتباي" بشعارات مكافة الفساد (صور)
شاهد إضاءة "قلعة قايتباي" بشعارات مكافة الفساد (صور)
شاهد إضاءة "قلعة قايتباي" بشعارات مكافة الفساد (صور)
شاهد إضاءة "قلعة قايتباي" بشعارات مكافة الفساد (صور)
شاهد إضاءة "قلعة قايتباي" بشعارات مكافة الفساد (صور)
شاهد إضاءة "قلعة قايتباي" بشعارات مكافة الفساد (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر قلعة قايتباي الاسكندرية الاثار

أخبار تهمك

زيدان يعدد أعذار ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ أقل من ساعتين

بسبب المستحقات.. الزمالك يمتص غضب اللاعبين قبل مواجهة المقاولون

منذ 33 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ ساعة الا ربع

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

خاص| الزمالك يدرس توجيه الشكر لفاروق جعفر بسبب رفض الحكماء

منذ 11 دقائق

موضوعات متعلقة

تعرف على قصة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

قلعة قايتباي تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار

قلعة قايتباى تتزين بعلم شعار الجمهورية (صور)

"آثار الإسكندرية": إزالة تعديات نادي فاروس المجاور لقلعة قايتباي (صور)

محافظة الإسكندرية: إنجاز 30% من مشروع حماية الشواطئ في قلعة قايتباي

السفير الأمريكي يزور قلعة السلطان قايتباي بالإسكندرية (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

09:58 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

زيدان يعدد أعذار ريال مدريد

09:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر