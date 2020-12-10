الأرصاد تُحذر من طقس الأسبوع المقبل: "لا تنخدعوا بالحرارة" (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم وحتى السبت المقبل هناك استقرار تام في الأحوال الجوية، وارتفاع في درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام من 3- درجات مئوية.





وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الطقس يكون مائل للحرارة خاصة خلال فترة الظهيرة، معقبة: "مش عايزين ننخدع بهذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، حيث أن درجات الحرارة تنخفض جدًا ليلًا ليصبح الفارق بين درجة الحرارة الصغرى والعظمي 10 درجات".





وناشدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، وعدم تخفيف الملابس نهائيًا، منوهة بأن هناك انخفاض في درجات الحرارة مرة أخرى اعتبارًا من الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الغربية للبلاد، عند السلوم ومطروح وسيدي براني، بينما الرياح معتدلة تمامًا على القاهرة وباقي انحاء الجمهورية.



