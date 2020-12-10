بسبب فيروس كورونا.. تأجيل حفل هبة طوجي في مصر

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قام القائمون على حفل الفنانة اللبنانية هبة طوجي، تأجيل حفلها الغنائي الضخم في القاهرة، الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة 18 ديسمبر، في هايد بارك التجمع الخامس، وذلك بسبب الخوف من فيروس كورونا، وحرصا على سلامة الجمهور المصري.





وكانت من المقرر أن تعيد هذه الحفلة هبة طوجي لجمهورها المصري بعد غياب قرابة سنة ونصف منذ آخر حفلاتها.





وأول إطلالة جماهيرية لها في العالم العربي منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، كما كانت ستعقب النجاح العالمي الذي حققته هبة، خلال حفلها الضخم في فرنسا، على مسرح الأولمبيا العريق في باريس، والذي جمعها مع الفنان إبراهيم معلوف والموسيقار أسامة الرحباني لدعم لبنان والشعب اللبناني بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت.