محافظ الفيوم يواصل اجتماعاته التنسيقية للعمل التشاركي بين مختلف الجهات

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محافظ الفيوم: ضم هيئة سلامة الغذاء إلى لجنة المرور المركزية الخاصة بفيروس كورونا



محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات لضبط الاسعار والأسواق وعدم احتكار السلع



محافظ الفيوم يشدد على التزام المقاهي والمطاعم والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية





عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع التنسيقي الثانى للعمل التشاركي بين مختلف مديريات الخدمات والمؤسسات والهيئات العاملة داخل المحافظة، لمتابعة خطط العمل ومستوى الإنجاز ونسب التنفيذ ودراسة أهم آليات العمل والمعوقات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة التموين، ومدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، ومدير هيئة سلامة الغذاء، ومدير جهاز حماية المستهلك، ورئيس الغرفة التجارية بالفيوم.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض أعمال كل قطاع من القطاعات المشاركة باللقاء، وخطط العمل ونسب التنفيذ وأهم المعوقات، فضلًا عن الرؤية العامة والخطط المستقبلية، خاصة فى مجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره خلال الفترة القادمة.



حيث وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة التموين ورئيس الغرفة التجارية، بضرورة التنبية على جميع المحال العامة والأنشطة التجارية بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، مع متابعة أعمال التعقيم والتطهير واستخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامة الجميع.



كما وجه محافظ الفيوم على تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والصيدليات والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع التموينية بجميع المدن والمراكز والقرى، بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ومديرية التموين، وإدارة التفتيش على الصيدليات، لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع ومواد التطهير والتعقيم، ومراقبة الأسواق والأسعار ومواجهة جشع التجار، ومنع محاولات احتكار السلع.



وفى هذا الصدد، استعرضت الدكتوره ميرفت فؤاد مدير إدارة الصيدلة، الحملات التى تمت خلال الفترة الماضية للتفتيش على الصيدليات، موضحة أن الحملات نجحت فى غلق ١٥ صيدلية خلال الإسبوعين الماضيين لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على المخالفين، كما يجرى تكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية والمستقبلي.



وفى سياق متصل، استعرض الدكتور خالد سليم المشرف على فرع سلامة الغذاء، أعمال الفرع والتى تشمل الرقابة والتفتيش على سوق الأغذية المحلي، والتفتيش على المنشآت السياحية، وفحص شكاوي المواطنين الغذائية، فضلًا عن الاشراف على الرسائل المُفرج عنها تحت التحفظ، مؤكدًا انه تم اعدام 1.2 مليون كوب ورقي غير مطابق للمواصفات، لافتا الى التعاون بين جامعة الفيوم وفرع الهيئة لتدريب طلاب كليتي الزراعة والسياحة والفنادق على متطلبات سلامة الغذاء ومراقبة الجودة في المصانع والمنشآت السياحية، بالإضافة الى التنسيق لعقد ندوات تثقيفية عن سلامة الغذاء في ظل جائحة كورونا، كما وجه محافظ الفيوم بضم هيئة سلامة الغذاء إلى لجنة المرور المركزية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



ومن جانبه، استعرض الاستاذ مجدى طه جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، أعمال الغرفة خلال الفترة الماضية، موضحًا انه تم تشكيل لجان بالغرفة لتكثيف حملات للتوعية بمخاطر العدوى بفيروس كورونا، وأساليب النظافة الصحيحة، وطرق ووسائل التطهير والتعقيم والإلتزام بالاجراءات الاحترازية، فضلًا عن عقد عدة ندوات توعوية وحوار مجتمعى مع التجار وأصحاب المحال من خلال الـ ٢٤ شعبة على مستوى الغرفة التى تمثل كافة المحال التجارية بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الوزارية ومواعيد غلق محالهم.



وفي السياق نفسه استعرض المحاسب سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر، وأسفرت عن تحرير ١٨٤٩ محضرًا تموينًا فى مختلف المجالات منها ١١٥٠ محضرًا فى مجال المخابز، و٤٨٩ محضرًا فى مجال الاسواق، و١٤١ محضرًا فى مجال التجارة والتموين، و٣٨ محضرًا فى مجال اللحوم، و١٦ محضرًا فى مجال المواد البترولية، و١٥ محضرًا فى مجال الصيادلة والمستلزمات الطبية، فضلًا على المرور على الانشطة التموينية والتجارية بالاشتراك مع الصحة والطب البيطرى والتفتيش الصيدلى المرور على الصيدليات ومخازن الأدوية ومحلات بيع المستلزمات الطبية.



ومن جهته استعرض الدكتور وائل جلال مدير الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، عدد الشكاوى والبلاغات التى تلقها الجهاز في مجال حماية المستهلك بكافة الطرق والعمل علي حلها في أسرع وقت، فضلًا عن مراقبة الأسواق من خلال تنظيم حملات بصورة دائمة بالإضافة لعمل حملات استباقية في المناسبات الرسمية للتأكد من تفعيل القانون وتنفيذ قرارات مجلس ادارة الجهاز داخل نطاق المحافظة، مع القيام بالدور التوعوي للجهاز سواء من خلال تنفيذ ندوات وحملات توعية دورية للموردين ومقدمي الخدمات داخل المحافظة أو من خلال تنفيذ حملات توعية للمواطنين والمستهلكين.



وأضاف أن الجهاز تلقى أكثر من 3400 شكوي تم فحصها وحلها بالكامل، مع القيام بأكثر من 700 حملة ومأمورية ضبط وتحرير أكثر من 2500 محضرًا، سواء منفردين أو بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتنفيذية الأخرى "التموين ـ التفتيش الصيدلي ـ الطب البيطري ـ العلاج الحر ـ الصحة".

