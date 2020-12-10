باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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يخوض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام.

 

وطلب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي من الجهاز الفني  الحصول على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، وهو ما رفضه جيمي باتشيكو، وطلب من اللاعب الانتظام في التدريبات بشكل طبيعي.

 

وشارك أوباما في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء كأول مران له مع الفريق عقب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك لإصابته بفيروس كورونا.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.

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