"رويترز": 68.45 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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 أصيب 68.45 مليون بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428، وفقًا لإحصاء وكالة رويترز .

 

 وقد أفاد إحصاء وكالة رويترز، بأن تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات.

 

- الولايات المتحدة الأمريكية: بلغ عدد الوفيات 286487 والإصابات 15157130

 

- الهند: الوفيات 141360 والإصابات 9735850

 

- البرازيل: إجمالي الوفيات 178159 والإصابات 6674999

 

- روسيا الوفيات 44718 الإصابات 2541199

 

- فرنسا: الوفيات 56648 والإصابات 2324216

 

- إيطاليا: الوفيات 61739 الإصابات 1770149

 

- المملكة المتحدة: الوفيات 62566 الإصابات 1766819

 

- إسبانيا: الوفيات 47019 الإصابات 1712101

 

- الأرجنتين: الوفيات 40009 الإصابات 1469919

 

- كولومبيا: الوفيات 38158 الإصابات 1384610

 

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