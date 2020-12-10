"رويترز": 68.45 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم
أصيب 68.45 مليون بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428، وفقًا لإحصاء وكالة رويترز .
وقد أفاد إحصاء وكالة رويترز، بأن تم تسجيل إصابات
بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/
كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة
بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات.
- الولايات المتحدة
الأمريكية: بلغ عدد الوفيات 286487 والإصابات 15157130
- الهند: الوفيات
141360 والإصابات 9735850
- البرازيل: إجمالي
الوفيات 178159 والإصابات 6674999
- روسيا الوفيات
44718 الإصابات 2541199
- فرنسا: الوفيات
56648 والإصابات 2324216
- إيطاليا: الوفيات
61739 الإصابات 1770149
- المملكة المتحدة:
الوفيات 62566 الإصابات 1766819
- إسبانيا: الوفيات
47019 الإصابات 1712101
- الأرجنتين: الوفيات
40009 الإصابات 1469919
- كولومبيا: الوفيات
38158 الإصابات 1384610
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