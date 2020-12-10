بكلمات مؤثرة.. إنجي علاء تنعى نبيل فاروق

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أعربت السيناريست إنجي علاء،عن حزنها بوفاة الدكتور نبيل فاروق، الكاتب الكبير، الذي توفى مساء أمس، إثر أزمة قلبية مفاجئة.





وكتبت إنجي، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات الصغيرة “تويتر”، عبرت خلالها عن حزنها لفقد الكاتب نبيل فاروق، واشتياقاها للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق قائلة: “‏وداعًا الأديب القدير د. نبيل فاروق.. رحل رجل المستحيل.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. أمانة تسلملنا على القدير العراب د. أحمد خالد توفيق".





والمقرر يتم تشييع جثمان الراحل نبيل فاروق اليوم الخميس بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب.