نجاة رامي وحيد ووالدته من حادث سير

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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طمأن الفنان رامي وحيد محبيه على صحته، وذلك بعد تعرضه مساء أمس لحادث سير هو ووالدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي وحيد مقطع فيديو، أظهر فيه الضرر الذي لحق بسيارته، وعلق عليه قائلًا:"الحمد لله أنا وأمي بخير ومحصلناش حاجة".

وفي سياق آخر، شارك رامي وحيد مؤخرًا في حكاية "أول السطر" التي تم عرضها ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهي بطولة درة، عمر الشناوي، ريم عبد القادر، صالح عبد النبي، وهي من إخراج محمود كامل.

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