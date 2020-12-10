سوسن بدر تنضم لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والأرض" مع هاني سلامة

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تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة في مسلسل "بين السما والأرض"، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، والمسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل،ومن المقرر انطلاق تصويره نهاية الشهر الجاري.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان هاني سلامة الدرامية مسلسل "قمر هادي"، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف إسلام حافظ، بطولة يسرا اللوزي، داليا مصطفى، حمزة العيلي، محمد علاء، مريم حسن، وهو من إنتاج سينرجي.



والجدير بالذكر أن سوسن بدر شاركت مؤخرًا في مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، مي سليم، صفاء الطوخي، نيكولا معوض، يوسف عثمان، أحمد صيام، حنان سليمان، ولاء الشريف، هنادي مهنا.









