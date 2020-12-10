طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

طلب اللاعب المغربي حميد أحداد المحترف العائد الى فريق الزمالك، من المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للأبيض، ان يشغل مركز المهاجم الصريح في الفترة القادمة.





وجاء طلب المغربي العائد من فترة إعارة لدي الرجاء البيضاوي المغربي، فى ظل وجود ازدحام شديد في المراكز الثلاثة خلف المهاجم الصريح.





مما يعني صعوبة المشاركه بصفة مستمرة، علي عكس مركز 9 الذي يشغله مصطفى محمد فقط، بجانب عمر السعيد الغير مقنع بالنسبة للمدرب باتشيكو، الذي سيوافق على طلب أحداد.





ويعد أحداد ضمن الثلاثي العائد من الإعارة إلي الفارس الابيض، بجانب أحمد أبو الفتوح من سموحة، ومحمد أشرف روقة من طلائع الجيش.





ويستعد أبناء ميت عقبة لافتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل، بملاقاة المقاولون العرب في الأسبوع الأول.