الليلة.. أشرف زكي ضيف برنامج "أسرار النجوم"مع إنجي علي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية إنجي علي، الليلة في برنامجها "أسرار النجوم" الفنان أشرف زكي، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً عبر إذاعة "نجوم إف إم".

ومن المقرر أن يتحدث أشرف زكي خلال اللقاء عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية والفنية.

وقامت الإعلامية إنجي علي بالترويج لذلك اللقاء، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إنجي علي صورة مركبة تجمعها بالفنان أشرف زكي، وعلقت عليها قائلة: "انتظرونا مع سيادة النقيب حوار خاص من القلب في أسرار النجوم على نجوم إف إم، هو رجل ربنا خلقه من أجل العطاء، إنسان جميل قدر يجمع بين كونه فنان وكمان مدير للفن في وقت واحد".

وأضافت إنجي علي:"فنان متعدد المواهب والخبرات جمع كل الخبرات في مجاله ولم يترك شييء مرتبط بالفن إلا وترك فيه بصمه.. شكرا دى أقل حاجة ممكن تتقال لإنسان أفنى حياته للعطاء والإنسانية تكريم مستحق من المركز الثقافي الروسي في مصر لسفير الفن والإنسانية".

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