ياسر جلال ونور من جديد في رمضان "في ضل راجل"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تعود الفنانة اللنبانية نور، لتشارك النجم ياسر جلال في بطولة مسلسل "ضل راجل" للمرة الثانية ، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، انتاج شركة سينرجى، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.


وكان قدمت ياسر جلال ونور سوياً في مسلسل "رحيم" الذى عرض في رمضان 2018، والذي حقق نجاح كبير ويأتي تعاقد الشركة مع نور اللبنانية، بعد أبرمت التعاقد مع كل النجوم محمود عبد المغنى، إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، نرمين الفقى، وعدد أخر من ضيوف الشرف، حيث تتابع الشركة المنتجة باقى التعاقدات.



وفي سياق منفصل تواصل الفنانة نور، تصوير مشاهدها في مسلسل "جمال الحريم" والمقرر خلال الفترة المقبلة، فهو يحمل نوعية المسلسلات الطويلة.

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