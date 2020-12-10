ماجد الكدواني مرشح لفيلم "شلة ليبون"

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
هبة أحمد
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ماجد
قامت المخرجة ساندرا نشأت بترشيح الفنان ماجد الكدواني للمشاركة في فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "شلة ليبون"، والذى يقوم ببطولته أحمد عز، أحمد السقا، منة شلبي، ويُجرى حاليًا اختيار باقي الأبطال.

ومن المقرر أن تبدأ ساندرا نشأت التصوير خلال الأيام المُقبلة وبالتحديد في شهر يناير، وذلك انتهاء أبطال الفيلم من تصوير جزء كبير من أعمالهم الرمضانية، التي ينشغلون بتصويرها حاليًا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرجة ساندرا نشأت السينمائية فيلم "المصلحة" الذي عرض عام 2012، وقام ببطولته أحمد السقا، وأحمد عز، حنان ترك، أحمد السعدني، صلاح عبدالله، محمد فراج وآخرين من تأليف وائل عبدالله.



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