ألمانيا تسجل 440 حالة وفاة و23679 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، 440 حالة وفاة و23679 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد مليون و84743 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17123 وفاة.

 

وقد قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، في وقت سابق، إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن، من فيروس كورونا، في شهر يناير القادم.

 

وأضاف ينس سبان أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر، على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

 

 

 

 

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