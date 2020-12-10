نسرين أمين: لا أحب الإنحصار في فئة معينة واستعد لعمل سينمائي

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كشفت الفنانة نسرين امين، بإنها تحب دائما أن تقدم لجمهورها أعمال شخصيات جديدة ومختلفة عن ما تقدمه.







وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" أنها لا تريد أن تنحصر في فئة معنية من الأدوار: “أنا مبسعاش إني اتحدد في حتة معينة، أنا بحب الكوميدي، والدراما، واللايت”.







وأشارت بإنها حتى الآن لم تستقر على عمل معين لتخوض من خلاله السباق الرمضاني، موضحًا بإنها تستعد لتحضيرات عمل سينمائي قريبا، بعد الانتهاء من موسم رمضان