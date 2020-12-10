نسرين أمين: لا أحب الإنحصار في فئة معينة واستعد لعمل سينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:16 ص
أماني سلام
Advertisements



كشفت الفنانة نسرين امين، بإنها تحب دائما أن تقدم لجمهورها أعمال شخصيات جديدة ومختلفة عن ما تقدمه.



وقالت خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" أنها لا تريد أن تنحصر في فئة معنية من الأدوار: “أنا مبسعاش إني اتحدد في حتة معينة، أنا بحب الكوميدي، والدراما، واللايت”.



وأشارت بإنها حتى الآن لم تستقر على عمل معين لتخوض من خلاله السباق الرمضاني، موضحًا بإنها تستعد لتحضيرات عمل سينمائي قريبا، بعد الانتهاء من موسم رمضان

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 14 ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يعدد أعذار ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

منذ 41 دقيقة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ أقل من ساعتين

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بسبب المستحقات.. الزمالك يمتص غضب اللاعبين قبل مواجهة المقاولون

منذ نصف ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

طلب مفاجئ من حميد أحداد لمدرب الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

باتشيكو يرفض طلب يوسف أوباما

09:58 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

زيدان يعدد أعذار ريال مدريد

09:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر