زيدان يعدد أعذار ريال مدريد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:07 ص
زيدان
زيدان
وكالات
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تغزل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في فريقه الفوز 2-0 على بوروسيا مونشنجلادباخ ليتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وأبلغ زيدان الصحافيين: "قدمنا مباراة رائعة من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، تعاملنا مع المباراة بشكل جيد جداً، وأعتقد أنه الأداء الأكثر اكتمالاً لنا هذا الموسم".

وتوقفت آمال ريال في مواصلة مشواره في البطولة على الفوز بالمباراة وأظهر بطل أوروبا 13 مرة كفاءته وخبرته وتغلب بسهولة على ضيفه الألماني بفضل ضربتي رأس من كريم بنزيما في الشوط الأول.

وبدأ فريق المدرب زيدان المباراة وهو في المركز الثالث في المجموعة الثانية لكنه أنهاها في الصدارة حيث سيكون في المستوى الأول عند إقامة قرعة دور الـ16 الإثنين المقبل.

وتأهل مونشنجلادباخ في المركز الثاني مستفيداً من تعادل إنتر ميلان دون أهداف مع ضيفه شاختار دونيتسك.

وكال زيدان المديح لأداء فريقه عندما يكون في موقف حرج وشدد على أهمية الفوز بصدارة المجموعة وتفادي أفضل الفرق المتبقية في الدور التالي.

وقال المدرب الفرنسي: "لا نلعب بشكل جيد فقط عندما نكون في موقف حرج، فقد قدمنا أداء جيداً في مباريات أخرى أيضاً، لكن من الصحيح أن هذا الفريق يملك القدرة على التعامل عندما يكون الموقف صعباً".

وأضاف: "كنت لاعباً في الماضي ومن المستحيل اللعب بهذا الشكل طيلة الوقت، نحاول لكن في بعض الأحيان لا ينجح الأمر، أنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم الأهم في هذه التشكيلة".

وتابع: "كان من المهم إنهاء المجموعة في الصدارة، هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن كنت مدرباً".

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