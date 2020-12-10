زلزالان قويان يضربان روسيا

أصدرت وزارة الطوارئ بمنطقة إيركوتسك الروسية، بيانًا أعلنت فيه عن وقوع زلزالين قويين بمنطقتي بريانغاري وبورياتيا.

وقال البيان: "اليوم عند الساعة 5.45 وقع حدث زلزالي في أراضي منطقة إيركوتسك، بلغت شدته في مركز الزلزال 7.6 درجة. وفي مدينة إيركوتسك 5-6 درجة. والحجم الزلزالي 5.5 درجة، وفئة الطاقة 14.0 درجة".

وقد أوضحت المديرية الرئيسة لوزارة الطوارئ في بورياتيا، في وقت لاحق، المعلومات حول شدة الهزات الأرضية في المنطقة، وقالت بهذا الشأن: "كانت القوّة 5.5 درجة. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار".

وأضافت وزارة الطوارئ الروسية، أن مركز الزلزال كان في دلتا بحيرة بايكال، على بعد 16 كيلومترا شمال غرب دوبينينو.

وأعلنت السلطات الروسية، حالة التأهب القصوى في إيركوتسك، فيما لم ترد تقارير عن اضرار بالمباني من قبل سكان البلدة.

وتواصل البنية التحتية للمرافق والمنشأت الاستراتيجية في المدينة العمل بشكل طبيعي، وتقوم كوادر الإنقاذ في المنطقتين بفحص المرافق والمنشأت الحيوية ذات الصلة المباشرة بتأمين احتياجات السكان.