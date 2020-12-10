مورينيو يعلق على إصابات توتنهام

أعرب جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي عن عدم رغبته في الحديث عن إصابات فريقه قبل مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي حتى لا يظهر أنهم يعانون.





وقال مورينيو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي:"مع وجود 2,000 متفرج خلفنا نملك فرصة الفوز بالمجموعة، لا أعتقد أنه يتوجب علينا الخوف من مواجهة أي فريق، لكن إذا كان هناك إمكانية لتفاديهم لأنهم أصحاب الصدارة في الدور التالي فإن ذلك سيمثل أفضلية لنا".





وعن إصابات الفريق، علق مورينيو قائلاً: "سيرجي أورييه سيغيب عن المباراة لمعاناته من مشكلة قبل مواجهة آرسنال، أما بيير هويبرج فلا توجد مشكلة لديه فقط حقيقة عدم قدرته على اللعب والآن حان وقته، فنحن نحاول دائمًا منح الراحة لبعض اللاعبين، تانجي ندومبيلي كانت الشكوك تحوم حوله قبل دقائق من المباراة".





وبشأن هوجو لوريس، قال مورينيو:"لدينا شكوك مع الكثير من المشاكل، حول هوجو وسيرجي أورييه وتانجي، لكن لا أرغب في جلب ذلك إلى الطاولة حتى نُظهر أننا نعاني".





وعن الواقعة العنصرية التي شهدتها مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا، علق مورينيو قائلاً:"هذا موقف سيئ للغاية، يجب محاربة جميع أنواع العنصرية، لا يجب تقبل الأمر، أنا حزين للغاية، لا نرغب في وجود ذلك في كرة القدم".





وأضاف: "أعرف حكم الساحة شخصيًا وليس الحكم الرابع، هو شخص وحكم جيد وأن يتواجد في مباراة ستصبح أيقونية هو أمر ليس لطيفًا".





وتابع:"على الحكم الرابع أن يوضح الأمر، بالطبع ارتكب خطأً غير مقبول لكن يمكنه أن يفتح قلبه ويعتذر، كل شخص في كرة القدم لديه مسئولية وعند ارتكاب الأخطاء يجب تحمل مسئوليتها".





واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً:"ستبقى هذه المباراة أيقونية، مباراة توقفت في دوري أبطال أوروبا، نأمل ألا يتكرر الأمر مرة أخرى".