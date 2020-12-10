مورينيو يعلق على إصابات توتنهام

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

أعرب جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي عن عدم رغبته في الحديث عن إصابات فريقه قبل مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي حتى لا يظهر أنهم يعانون.


وقال مورينيو في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي:"مع وجود 2,000 متفرج خلفنا نملك فرصة الفوز بالمجموعة، لا أعتقد أنه يتوجب علينا الخوف من مواجهة أي فريق، لكن إذا كان هناك إمكانية لتفاديهم لأنهم أصحاب الصدارة في الدور التالي فإن ذلك سيمثل أفضلية لنا".


وعن إصابات الفريق، علق مورينيو قائلاً: "سيرجي أورييه سيغيب عن المباراة لمعاناته من مشكلة قبل مواجهة آرسنال، أما بيير هويبرج فلا توجد مشكلة لديه فقط حقيقة عدم قدرته على اللعب والآن حان وقته، فنحن نحاول دائمًا منح الراحة لبعض اللاعبين، تانجي ندومبيلي كانت الشكوك تحوم حوله قبل دقائق من المباراة".


وبشأن هوجو لوريس، قال مورينيو:"لدينا شكوك مع الكثير من المشاكل، حول هوجو وسيرجي أورييه وتانجي، لكن لا أرغب في جلب ذلك إلى الطاولة حتى نُظهر أننا نعاني".


وعن الواقعة العنصرية التي شهدتها مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا، علق مورينيو قائلاً:"هذا موقف سيئ للغاية، يجب محاربة جميع أنواع العنصرية، لا يجب تقبل الأمر، أنا حزين للغاية، لا نرغب في وجود ذلك في كرة القدم".


وأضاف: "أعرف حكم الساحة شخصيًا وليس الحكم الرابع، هو شخص وحكم جيد وأن يتواجد في مباراة ستصبح أيقونية هو أمر ليس لطيفًا".


وتابع:"على الحكم الرابع أن يوضح الأمر، بالطبع ارتكب خطأً غير مقبول لكن يمكنه أن يفتح قلبه ويعتذر، كل شخص في كرة القدم لديه مسئولية وعند ارتكاب الأخطاء يجب تحمل مسئوليتها".


واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً:"ستبقى هذه المباراة أيقونية، مباراة توقفت في دوري أبطال أوروبا، نأمل ألا يتكرر الأمر مرة أخرى".

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

منذ أقل من نصف ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ يوم

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

منذ 41 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 15 ساعة

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

منذ 18 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موعد قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 14 ساعة

وصلة هجوم حادة على بول بوجبا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

أنطونيو كونتي يسخر من فابيو كابيلو رغم الخروج

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

08:48 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

12:03 ص

لا لعب ولا مباديء.. جيرالدو يحرج الأهلي بقرار جديد

08:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر