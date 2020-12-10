"أعلم وأشعر بما أنتي فيه ربنا يصبرك".. بهذه الكلمات رانيا محمود ياسين تواسي داليا البحيري

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على مواساة صديقتها الفنانة داليا البحيري، بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، بعد رحيل والدها مساء أمس، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة" إنستجرام".

نشرت رانيا محمود ياسين صورة لداليا البحيري برفقة والدها الراحل، وعلقت عليها قائلة :"خالص العزاء للفنانة داليا البحيري في وفاه والدها وإنا لله وانا إليه راجعون، ربنا يصبرك يا ديدي ويقويكي أعلم وأشعر بما أنت فيه الله يصبرك ويهون عليكي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة داليا البحيري في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.

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