عاجل.. موسيماني يضحي بجونيور أجايي

فتح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الباب أمام رحيل عن جونيور أجايي خلال فترة الانتقالات الشتوية حال فشل بيع جيرالدو وإصراره على الحصول على باقي قيمة عقده في القلعة الحمراء.





ورحب موسيماني ببيع أجايي حال استمرار تعنت جيرالدو وذلك نظرًا لرغبته في التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر بدلًا من مروان محسن.





وتحرك الأهلي للتعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل بناءً على رغبة موسيماني خاصة أن اللاعب يرحب بالانتقال إلى القلعة الحمراء.



