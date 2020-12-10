الولايات المتحدة تسجل قفزة قياسية في وفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن زيادة قياسية في عدد الوفيات، بلغت 3112 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.

وقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايت المتحدة، 15 مليونا وأكثر من 396 ألف إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 289 ألف، وفقًا لآخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".

وسجلت الولايات المتحدة، ارتفاعًا قياسيًا في عدد الحالات، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث بلغت 106 آلاف و688 حالة خلال اليوم الماضي.

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا.