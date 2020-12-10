العشري: استغليت نقطة ضعف الزمالك.. وموسيماني لم يضع بصمته مع الأهلي بعد

تحدث طارق العشري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن مباراتيه ضد الأهلي والزمالك في كأس مصر.

وأكد أنه استغل ضعف مستوى إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر بعد مشاهدته في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وقام بالضغط من هذه الجهة.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تعمدت الضغط على جبهة إسلام جابر بعدما شاهدت عدم تأقلمه مع مركز الظهير الأيسر في مباراة الأهلي".

وتابع، "على الرغم من الإرهاق والنقص العددي، حيث لعبنا بـ10 لاعبين، ولكن التنظيم الدفاعي للاعبي طلائع الجيش في الشوط الثاني من مباراة الأهلي يدرس".

وواصل، " خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أثرت نفسيا بشكل كبير على لاعبي الزمالك، وهو ما ظهر في مباراة طلائع الجيش".

وأشار العشري في تصريحاته، إلى أن مواجهتي الأهلي والزمالك، أثقلتا لاعبي فريق طلائع الجيش، موضحا أن مشوار فريقه كان أصعب مِن مشوار الأهلي في كأس مصر.

وشدد على أن نهائي الأهلي والزمالك الإفريقي شرف كبير للكرة المصرية، ويدل علي التطور الكبير لنا في السنوات الأخيرة.

فيما تحدث عن بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحا أنه تسلم فريقًا جاهزًا ولم يضع بصمته مع الأهلي حتى الآن.

وفي سياق آخر، روى قصة طريفة مع أحد اللاعبين الآسيويين، حيث قال، "ذات مرة تعاقدنا مع لاعب من شرق آسيا، وفي أحد الأيام، جلس يأكل معنا، فأصيب بتلبك معوي شديد جدًا، فسألني بعدها "انتوا معندكوش وجبات رياضية هنا ولا ايه!".