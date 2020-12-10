كارثة جديدة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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سجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكبر حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، جراء فيروس كورونا.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز فقد تم الإبلاغ عن 3034 يوم الأربعاء.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

واقترب عدد المصابين في العالم من 69 مليون مصاب، بينهم نحو 40 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون ونصف المليون حالة وفاة.

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