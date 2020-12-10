كارثة جديدة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكبر حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، جراء فيروس كورونا.





ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز فقد تم الإبلاغ عن 3034 يوم الأربعاء.



