ميندي كالينج نجمة غلاف Vogue India بعددها الجديد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اختيرت الفنانة الامريكية ذات الاصول الهندية ميندي كالينج لتكون نجمة غلاف مجلة Vogue India في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر ديسمبر الجاري.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات التي التقطتها ميندي وتنشر مع العدد، مع نشرها لجانب من حوارها الذي تحدثت خلاله عن حياتها الخاصة بعيدا عن الكاميرات.
وعرفت ميندي بمشاركتها بعدد من الافلام البارزة، من ضمنها فيلم "أوشنز إيت"، التي شاركت في بطولته آنا هاثوي وسندرا بولوك.

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