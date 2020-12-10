رسميا ألفريد مولينا يعود لدوره القديم "دكتور اوكتبوس" في الجزء الثالث المرتقب من "سبايدر مان".

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أكدت مصادر من داخل شركة سوني للانتاج السينمائي، عودة النجم الكبير الفريد مولينا لتجسيد شخصيته دكتور اكتوبوس، التي سبق وأن ظهر بها في عالم سبايدر مان سابقا.
ووفقا لصيحفة ديلي ميل، فإن مولينا سيعيد تجسيد الشخصية في الجزء الثالث المرتقب من افلام سبايدر مان في نسختها الجديدة ضمن عالم مارفل السينمائي.
ويزيد ذلك من عدد الفنانين البارزين المشاركين في بطولة الفيلم الى جانب توم هولاند وبيندكت كومبرباتش.

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