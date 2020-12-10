مارجو روبي توقع عقد تعاون جديد مع شبكة امازون

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:08 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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وقعت النجمة الكبيرة مارجو روبي عقدا للتعاون مع شركة امازون للانتاج الفني، ينصص على تقديم النجمة الكبيرة لعمل تليفزيوني جديد يعرض عبر المنصة الالكترونية للشركة.
وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بان مارجو، لم يسبق لها تقديم عملا تليفزيوني من قبل، وسيكون هذا هو العمل التليفزيوني الأول لها عبر امازون.
وتستعد مارجو للظهور في عمل سينمائي جديد تشارك به البطولة النجم براد بيت، وتحل به بديلة للنجمة ايما ستون.

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