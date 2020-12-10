بعد الهجوم عليه.. أول تعليق من المخرج المتحرش

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:05 ص
بوابة الفجر
اماني سلام
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أثارت اخبار إتهام "إسلام عزازى، مخرج فيلم "عنها " الذى تم عرضه أمس بمهرجان القاهرة السنيمائى بالتحرش والاغتصاب، الجدل عبر السوشيال ميديا

وبعدما تعرض إسلام عزازي المخرج المتهم بالتحرش، للهجوم من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي، خرج عن صمتة ليرد على كل ماتم تداولا عبر السوشيال ميديا.


وكتب المخرج إسلام عزازى "الشهادات اللي نشرت امبارح والنهاردة، وربط البعض اسمي بها، هي ممتلئة بعدم الصحة والافتراء.. ولذلك أرجو من صاحبات الشهادات، لأهمية وخطورة الموضوع، اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية، لكي يفتح تحقيق رسمي يوثق به كلام كل الأطراف بدقة".

وأضاف: " أرجو من المجتمع الافتراضي توخي الحرص، ومعرفة أن الإدانة لكي تكون صحيحة تتطلب تقصي للحقائق من جميع الأطراف، وأن التشويه والتشهير يتطلب إثباتات على قدر حجم الاتهام " .



وكانت أعلنت إدارة مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" إلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم "عنها" والذي كان من المقرر إقامته أمس الأربعاء بدار الأوبرا المصرية وذلك بعد أزمة مخرج الفيلم المتهم المتحرش والذي يدعي إسلام العزازي حتي يتم التحقيق في الواقعة.

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