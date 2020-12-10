الطالع الفلكى الخَمِيس 10/12/2020..أرضَك الحَلال!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الرّابعة فجرغدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى السّادسة و21 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الإكلِيل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 1 كهيك قبطى ، 9 كانُون أوّل رُومى ، 24 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ياناس إختشو على دَمّكُو بَأه ورُوحُو إتجوّزُو)-حاضر يابيه حَرُوح أتجوّز.( حسين فهمى من فيلم مين يجنّن مين-1981)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة)

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة،سيريس،نجم ألفا،سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة ، تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة،التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)

2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)

3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





كا-حَرْ- كَا تعنى نفسٌ مع نفس أوبمعنى رَجُلٌ مَعَ إمْرَأة ، يشتهر هذا الشهر بإسم عيد إجتماع الأجساد عند الفراعنة فاليوم يبدأ الشهرالأخير من مُوسم غمر مياه النّيل لأراضى مصر الخصبة وخلال هذا الشهر تكون أرض مصر مُستعدة لإستقبال البذور، وبالتوازى فالقوى الكونيّة تساعد وتعمل على جعل أجساد النساء المصريات أكثر مُلاءمة وإستعداداً لإستقبال بذورأزواجهنّ الرّجال فى هذا الشهر بالذات تماماً مثل أرض مصر الزراعية ويكون المولود الناتج من هذا التلقيح قوياً ومسعوداً بمشيئة الله تَعَالى تماماً مثل المزروعات التى تُزرع فى هذا الوقت ومادام المصرى إبن البيئة فبالضرورة يكون جسده متفاعلاً مع الأرض و النيل والطقس خاصةً مع قِصَرْ فترة النّهاروطول فترة الليل(كيهاك فطارك عشاك) فتكون فرصة النشاط الزوجى مُنَاسِبَة أكثرمن أى شهرٍ آخر وأكثر كفاءةً للزوجيْن، تسعة أشهر من هذا الشهر بعد أن تكون قد بَذَرْتَ بذورك الحلال فى أرض-جسد زوجتك بالتوازى مع أرض النيل ، تكون ولادة المولود بمشيئة الله تَعَالى فى شهر سبتمبر وهو موعد فيضان النيل والذى يكون مواليده لهم عقول مُتعطّشة للعلم والمعرفة وتمتص العلوم بسرعة توازى سرعة إمتصاص أرض مصر لماء فيضان النيل ، لذلك غالباً يكون مولود سبتمبر ولداً نابهاً ذكيّاً وغالباً طبيب فى ثقافة قدماء المصريين شرط أن تضع بذورك خلال شهرىّ هاتور أو كهيك، على ذلك قام الفراعنة بجعل رمز هذا الشهر العِجْل أبيس رمز الفحولة والتّناسل مثلما كان الشهر الفرعونى الفائت رمزه البقرة المصرية حَتْ حُور رمز الأنوثة لتشجيع الجِنسَيْن وشحذ همّتهم على الزّواج، ولا عيْب فى ذلك طالما بالحلال.





*إختَرتُ لكَ مِنْ قَنَاة يُوتيُوب

ما قد يبدو صوتاً لرجل يتمتّع بفحولة أبيس الثور الفرعونى ،يُسمّى فى ثقافة المُوسيقيين بالصوت بَاصْ/العريض المُشابه للحرف الأيسر الغليظ من البيانو ، مع ملاحظة أن الأغنية رقم 6 لبافاروتّى هى نفسها القطعة التى غنّاها المُمثل الجميل جمال رمسيس بإجادة بفيلم إشاعة حُبّ.





1-Django theme song - Rocky Roberts

2- Screamin Jay Hawkins - Coulda', woulda', shoulda'

3- Screamin Jay Hawkins - I'm lonely

4-Raw Video: Homeless Man's Voice Gets Natl Buzz

5- Bryan Adams & Luciano Pavarotti - 'O Sole Mio

6-LUCIANO PAVAROTTI - MAMMA









*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن وأبيه أو أخ وأخيه، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين أحد أفراد أسرتك إن وُجد.





برج الثور: النصيحة التى قد توجهها لأحدهم على الملأ تبدو توبيخاً، غلف عبارات النصح بورقة سوليفان ناعمة لتجد الأذن المُنصتة.





برج الجوزاء: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج السّرطان: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الأسد: لا تنزعج إن حدث وعاملك أحد أفراد أسرتك بخشونة وتقبّله بهدوء ، هى وتيرة الحياة التى تحدث فى كل أسرة فى كل بقاع العالم.





برج العذراء: لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج الميزان: تعاملك مع طلبات الحبيب التى قد تبدو سخيفة من وجهة نظرك بابتسامة وصبر تزيد من محبتك فى قلبه فتمسّك بالهدوء.





برج العقرب: العين تعشق كل جميل ، بمعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت متزوّجاً.





برج القوس: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أو الأشخاص المشبوهين أفضل مايُمكن أن تقدّمه لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى.





برج الجدى: حلّ خلافاتك باللين والكلمة الطيبة ،هذه النّصيحة تنسحب على علاقتك بمديرك فى العمل وعلاقتك بأفراد أسرتك وزوجتك ، الكلمة الزّين.





برج الدّلو: من باب التجديد فعليك اليوم أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.





برج الحوت: حافظ على مصالحك وأموالك بعيداً عن المُغامرات غيرالمحسوبة مهما كانت الإغراءات معسولة ، إبتعد عن أحلام الإثراء السريع المشبوهة.



