خطوات الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020

ننشر لكم خطوات الاستعلام عن منحة الـ500 العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020، فقد قامت وزارة القوى العاملة بتوفير تسجيل جميع البيانات للمواطنين التي يريدون الرغبة في الحصول على منحة الـ500، وخاصة الفئات الأكثر ضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد لعام 2020.





خطوات الإستعلام عن منحة الـ500 جنيه دفعة الرابعة العمالة غير النتظمة أكدت وزارة القوى العاملة أنه سوف يتم ارسال رساله عبر الهاتف المحمول لجميع المستحقين بالدعم ولكن قبل الموعد الرسمي للصرف، وعلى المواطنين القيام بالاستعلام إذا كان يستحقون هذا الصرف أو لا من خلال اتباع بعض الخطوات التالية

- يفضل أن يقوم المواطن المستفيد بالدخول عبر الموقع الخاص والرسمي في وزارة القوى العاملة (اضغط هنا). - يتم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم موجود في البطاقة الشخصية. - وأيضًا يتم كتابة رقم التحقيق . - تتيح لك الآن أن تقوم بالنقر على كلمة الاستعلام. - سوف يتم الانتقال إلى الصفحة الثانية. - وسوف تظهر أمامك كافة المعلومات التي تريدها عن منحة العمالة الغير منتظمة.

استعلام منحة العمالة الغير منتظمة





وتعتبر منحة الـ500 جنيه هي المنحة الرابعة التي من المؤكد صرفها هذا العام بداية من شهر أكتوبر الماضي حتى أواخر شهر ديسمبر الحالي.