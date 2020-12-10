المهرجان القومي للمسرح المصري يكشف عن بوستر دورته الـ 13









كشف المهرجان القومي للمسرح المصري عن بوستر دورته الجديدة التي ستقام في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021 تحت مسمي " دورة الآباء " حيث سيحتفل المهرجان بمرور 150 عاما علي المسرح المصري الذي يؤرخ له منذ عام 1870 م .

















وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، بأن الدورة الثالثة عشر للمهرجان القومي للمسرح تحمل اسم دورة (الآباء) أي دورة مؤسسي الحركة المسرحية في مصر وانعكاس ذلك علي الحياة الثقافية منذ نشأة المسرح وتطوره في مختلف العصور وبناء علي ذلك وضعنا علي بوستر المهرجان صورا لبعض الآباء المؤسسين ومنهم: يعقوب صنوع ،عثمان جلال ، عبدالله النديم ، سلامة حجازي، سيد درويش، جورج أبيض، عزيز عيد، نجيب الريحاني، علي الكسار، يوسف وهبي، أمين صدقي ،ابراهيم رمزي، بديع خيري ، توفيق الحكيم، فاطمة رشدي، روزاليوسف .

























بوستر المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر صممه الفنان مصطفي عوض وتتشكل لجنته العليا من 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان) وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والدكتورة هدى وصفى، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكرى، والمخرج حمدى حسين بكرى، والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية،والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.









المهرجانن القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.