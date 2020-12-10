رياح محملة بالأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البلاد يسودها شبورة مائية صباحا مع طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والرياح معتدلة، بينما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس إليكم التالي:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 11 درجة