عاجل.. بسمة وهبة تصاب بمرض في المعدة بسبب حبوب كيميائية.. التفاصيل





كشفت الإعلامية بمسة وهبة، عن حالتها الصحية التي تدهورت الايام الماضية، اثناء فترة اقامتها في مدينة جدة بالسعودية، حيث قامت بنشر مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنسجرام".





















وظهرت وهبة، في الفيديو وهي جالسة على السرير في غرفة منزلها بيدها كانولا موصل بها محلول وبجوارها طبيب مصري لمتابعة حالتها الصحية من المنزل بعد رفضها الانتقال إلى المستشفى.

















حيث اصيبت التهاب المعدة بسبب مواظبتها على تناول كميات كبيرة من الفيتامينات خاصة فيتامين

سي لرفع مناعتها وحمايتها من فيروس كورونا المستجد.





















وطالبت بسمة وهبة متابعيها بالقليل من تناول الفيتامينات ومحاولة الحصول عليها من مصادرها الطبيعية لعدم تعرضهم لأي أعراض سلبية.











