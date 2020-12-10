العشري: فرض الأسلوب الدفاعي من نجاح المدرب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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دافع طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن نفسه ضد الذين يقولون إنه مدرب دفاعي بحت.

وقال طارق العشري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "رسالتي إلى كل من يقول بأنني مدرب دفاعي، عليكم أن تتابعوا مباريات حرس الحدود عندما كنا الأفضل في مصر على مستوى الدفاع والهجوم".

وتابع، "فرض الأسلوب الدفاعي على خصومك هو نوع من أنواع السيطرة على اللقاء، وأعتبره نجاح للمدير الفني".

وتساءل، "هل المطلوب أن أقدم كرة جميلة ويتم إقالتي بعد الخسارة؟".

وأوضح أن إمكانيات اللاعبين هي التي تفرض طريقة اللعب وليس فلسفة المدرب، والدليل نجاح مورينيو مع توتنهام، مشيرا إلى أن ذلك ما حدث مع لاعبي حرس الحدود، حيث أن إمكانياتهم هي التي أرغمتني، على اللعب بأسلوب دفاعي.

واستكمل، "مدربو الأهلي والزمالك، هم الذين يسيطرون على تدريب منتخب مصر".

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