هيئة الكتاب تنعى الدكتور نبيل فاروق صاحب رجل المستحيل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:42 ص
بوابة الفجر
Advertisements


نعي الد كتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، الكاتب الروائي الدكتور نبيل فارق الذي غيبه الموت اليوم 9 ديسمبر عن عمر يناهز 64 عاما  اثر ازمة قلبية.



 وأعرب الدكتور هيثم الحاج علي، عن مدى حزنه لوفاة الدكتور  نبيل فاروق، مشيرا إلى أنه يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسة التى تزخر بها المكتبة المصرية، موجها التعازي لاسرتة واصدقائه ومحبيه داعين الله ان يتغمد الفقيد برحمته.



وقال الدكتور  هيثم الحاج علي، أن الدكتور نبيل فاروق، أسهم في خلق جيل شاب يميل للقراءة  وشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ندوة 2020 
يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج من كلية الطب و أشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي. 
صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب. 



وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب .

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 10 ساعات

إبراهيم عيسى في ظهوره الأول بعد غياب أربع سنوات: "منه لله طارق نور"

منذ ساعة و 6 دقيقة

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

موعد إجراء قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة في انتظار قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

كومان ينجو من الإقالة في برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

02:36 ص

موعد إجراء قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا

02:20 ص

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر