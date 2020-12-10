شاهد.. الفنانة لبنى عبدالعزيز بعد مرور 85 عاماً

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:37 ص
بوابة الفجر
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انتشرت مؤخراً صور جديدة للفنانة القديرة لبنىعبدالعزيز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها ال85.


وظهرت القديرة عبدالعزيز، في الصورة وهي مبتسمه وتدل عليها علامات الفرح والسرور، وايضا علامات التقدم في السن ومعانتها في أمراض الشيخوخه.





دخلت لبني عبد العزيز المجال الفني بالصدفة وذلك في عام 1957 عندما كانت تعد لتحقيق صحفي تضمن المقارنة بين السينما الأمريكية والمصرية، باستوديو الأهرام لتلتقي بالمنتج رمسيس نجيب والمخرج صلاح أبو سيف، الذان أقنعاها بعد العديد من المناقشات بالاشتراك مع عبد الحليم حافظ في فيلم "الوسادة الخالية".



وتعد من أبرز أعمالها الفنية "الوسادة الخالية"، وعروس النيل صاحبة العينين الخضراوين "هاميس"، "غرام الأسياد"، وكانت لبني مقلة فى أدوارها لأنها كانت دائما حريصة أن تقدم أعمال ترفع من اسمها وتخلد فى ذكري وقلوب الجمهور.

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