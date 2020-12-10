ميدو: الزمالك أقوى فريق اصطدم به الأهلي في دوري أبطال إفريقيا













أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن النسخة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، المقرر لوانطلاقها يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري، ستكون الأقوى خلال السنوات الأخيرة.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الدوري المصري سينطلق بنسخة قد تكون الأقوى علي الإطلاق في السنوات الأخيرة".





وأوضح أن الأهلي لديه بعض المشاكل في قائمته، ويرجع ذلك لعدم وجود ظهير أيمن آخر مع محمد هاني، مؤكدا أنه كان في حاجة إلى ضم مهاجم سوبر.





وأشار إلى أن الأهلي لم يواجه أي فريق قوي في دوري أبطال إفريقيا النسخة المنقضية، سوى الزمالك فقط.



