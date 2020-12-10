ميدو: الزمالك أقوى فريق اصطدم به الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن النسخة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، المقرر لوانطلاقها يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري، ستكون الأقوى خلال السنوات الأخيرة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الدوري المصري سينطلق بنسخة قد تكون الأقوى علي الإطلاق في السنوات الأخيرة".

وأوضح أن الأهلي لديه بعض المشاكل في قائمته، ويرجع ذلك لعدم وجود ظهير أيمن آخر مع محمد هاني، مؤكدا أنه كان في حاجة إلى ضم مهاجم سوبر.

وأشار إلى أن الأهلي لم يواجه أي فريق قوي في دوري أبطال إفريقيا النسخة المنقضية، سوى الزمالك فقط.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بهدفين مقابل هدف، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

موعد إجراء قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 8 ساعات

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم عيسى في ظهوره الأول بعد غياب أربع سنوات: "منه لله طارق نور"

منذ ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 10 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة في انتظار قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

كومان ينجو من الإقالة في برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

02:36 ص

موعد إجراء قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا

02:20 ص

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر