تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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مازال ميكيل أويارزابال لاعب فريق ريال سوسيداد يحتل رصيد هدافي الليجا الإسباني برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المرتبة الثانية جيرارد مورينو 

 بينما واصل ثنائي برشلونة ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان حصد الأهداف في الدوري الاسباني، حيث نجح النجم الارجنتيني في تسجيل 3 أهداف في اخر 3 مباريات في الليجا، كما سجل المهاجم الفرنسي نفس عدد الاهداف في نفس عدد المباريات.

ورغم عودة ميسي وجريزمان إلى التهديف من جديد الا ان مهاجم ريال سوسيداد، الدولي الاسباني “ميكيل اويارزابال” ما زال في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 6 أهداف، منهم 4 أهداف من علامة الجزاء.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-

1 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.

2 – جيرارد مورينو – ستة أهداف.

3 – ياجو أسباس – ستة أهداف

4 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.

5 – لويس سواريز – خمسة أهداف.

6 – جواو فيليكس – خمسة أهداف

7 – كريستيان تييو – أربعة أهداف.

8- كارلوس سولير – أربعة أهداف.

9 – كريم بنزيما – أربعة أهداف.

10 – بورتو – أربعة أهداف.

11 – خوسيه موراليس – أربعة أهداف.

12 – أنسو فاتي – أربعة أهداف.

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