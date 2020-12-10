لاميتا فرنجية تخطف انظار جمهورها بصور مع طفلها

أجرت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​، جلسة تصوير جديدة بصحبه طفلها، وبدت عليها علامت الفرح والسرور.

حيث نشرت الصور على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت عدد كبير من التهاني من قبل متابعيها.







