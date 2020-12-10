لاميتا فرنجية تخطف انظار جمهورها بصور مع طفلها

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:22 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أجرت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​، جلسة تصوير جديدة بصحبه طفلها، وبدت عليها علامت الفرح والسرور.



حيث نشرت الصور على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقّت عدد كبير من التهاني من قبل متابعيها.




يذكر أن لاميتا فرنجية قد شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، حين فازت نادين نسيب نجيم باللقب، وفازت لاميتا بلقب الوصيفة الأولى، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية بدون أي ارتباط.

وشاركت في فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسني، ومع رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الممثل محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ يوم

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة في انتظار قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 6 ساعات

كومان ينجو من الإقالة في برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

منذ أقل من نصف ساعة

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موعد إجراء قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 23 ساعة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 ص

عاجل.. هيئة الدواء البريطانية تصدر إرشادات جديدة بشأن لقاح فايزر

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

12:03 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

برشلونة في انتظار قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

12:00 ص

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر