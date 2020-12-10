مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة كبرى بشأن مسابقة الدوري المصري الموسم المقبل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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توقع مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر والأهلي السابق، صعوبة إستكمال بطولة الدوري العام هذا الموسم بسبب ضغط المباريات مع ضيق الوقت.

وقال عبد الغني في تصريحاته للماتش: "هناك ضغط كبير في المباريات، اتوقع عدم استكمال الدوري هذا الموسم".

وأشار: "كان من المفترض ان تقام البطولة بشكل استثنائي، من مجموعتين بسبب ضيق الوقت، اتحدث للمصلحة العامة".

وأكد: "من غير المنطقي أن تستكمل الأندية الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي".

وواصل نجم منتخب مصر السابق: "اتحاد الكرة لا ينفذ تعليمات القيد التي يضعها مسئولوه".

وأفصح: "مسئولو اتحاد الكرة لا يردون على أحد ولا يمكن التواصل معهم بسهولة".

وبالحديث عن أندية الدوري أكد أن الأهلي ليس له منافس بالدوري الممتاز، وإن الزمالك إذا احتل المركز الثاني بالدوري وسط ظروفه الصعبة سيكون أمرا جيدا جدا.

وبسؤاله عن سيراميكا كليوباتر أكد أن الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز قادر على تحقيق مفاجأت بالدوري في الموسم الجديد.

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