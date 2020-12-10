















اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الأربعاء، التي حسمت باقي الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر من المسابقة.





الفرق المتأهلة إلى دور 16 دوري أبطال أوروبا





وحسم كلا من، "يوفينتوس، تشيلسي، إشبيلية، بوروسيا دورتموند، لاتسيو، برشلونة، لايبزج، باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، أتليتكو مدريد، ريال مدريد، مونشنجلادباخ، مانشستر سيتي، بورتو، ليفربول، أتالانتا".





موعد إجراء قرعة دور 16 دوري أبطال أوروبا





وسوف تقام مراسم سحب قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الإثنين المقبل، عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة نيون السويسرية.



