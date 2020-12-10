رئيس الزمالك السابق: مرتضى منصور هو سبب أزمات النادي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد رؤوف جاسر رئيس الزمالك السابق أن مرتضى منصور اتخذ موقفا صارما ضد أعضاء مجلس الأبيض في 2005 والمشاكل انتقلت إلى وزير الرياضة وقتها،
 أزمات النادي في 2005 جاءت منه هو نفسه.

وأشار جاسر في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أن عقد جلسة لتقريب وجهات النظر مع مرتضى منصور عام 2006 لكنه استمر في انفراده بالقرارات.

وتابع أنه كان دائم الهجوم على كاجودا وأحمد رمزي في 2006 وهو ما دفع رمزي للرد عليه.

وأضاف جاسر في حديثه أنه حاول إقناعه بدعم الفريق بدلا من الهجوم ضد الجهاز الفني.

أتم رؤوف جاسر تصريحاته قائلا  مرتضى هو سبب أزمات الزمالك منذ دخوله للنادي وحتى رحيله.

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