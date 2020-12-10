رئيس الزمالك السابق: مرتضى منصور هو سبب أزمات النادي
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
حسام مجدي
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أكد رؤوف جاسر رئيس الزمالك السابق أن مرتضى منصور اتخذ موقفا صارما ضد أعضاء مجلس الأبيض في 2005 والمشاكل انتقلت إلى وزير الرياضة وقتها،
أزمات النادي في 2005 جاءت منه هو نفسه.
وأشار جاسر في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أن عقد جلسة لتقريب وجهات النظر مع مرتضى منصور عام 2006 لكنه استمر في انفراده بالقرارات.
وتابع أنه كان دائم الهجوم على كاجودا وأحمد رمزي في 2006 وهو ما دفع رمزي للرد عليه.
وأضاف جاسر في حديثه أنه حاول إقناعه بدعم الفريق بدلا من الهجوم ضد الجهاز الفني.
أتم رؤوف جاسر تصريحاته قائلا مرتضى هو سبب أزمات الزمالك منذ دخوله للنادي وحتى رحيله.