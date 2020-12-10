وزير الخارجية: الدول العربية الأربعة تضرروا من سياسات قطر

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على جهود الكويت في إحداث مصالحة بين الرباعي العربي "مصر، والإمارات، والبحرين، السعودية"، ودويلة قطر 

وقال "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن مصر تثمن دور الحكومة الكويتية في محاولة رأب الصداع بين الرباعي العربي وقطر، والوصول إلى تفاهم للتعامل في كافة القضايا التي أدت للمقاطعة الرباعي العربي لقطر.

ولفت إلى إن مصر دائمًا تسعى لكي تكون علاقتها مع الدول العربية قائمة على الأخوة، مشيرة إلى أن الرباعي العربي تأثر سلبًا طيلة السنوات الماضية من التدخلات القطرية.

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