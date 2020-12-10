حقيقة انتشار فيروس كورونا في حديقة الحيوان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على إصابة عدد من حيوانات العائلة القططية "الأسود، والنمور" بفيروس كورونا، قائلًا: " هذا يؤكد بأن فيروس كورونا المستجد يشهد تحور". 

وتابع "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه تم الإعلان عن إصابة عدد من الأسود بكورونا في إسبانيا، قبل أن تعلن أمريكا في وقت سابق عن إصابة عدد من النمور بالفيروس التاجي.

وأشار إلى أن هناك فحصًا يوميًا للحيوانات لمعرفة أي أعراض تظهر عليهم، مثل رشح من الأنف، والعيون، أو أمراض الجهاز التنفسي، معقبًا: "لا يوجد أعراض من هذا القبيل في حديقة الحيوان بالجيزة".

وأردف: عند ظهور أي أعراض تنفسية على الحيوانات سيتم عمل تحليل كورونا pcr»» لو استدعي الأمر حيث إن الأجهزة متوفرة في الحديقة لعمل هذه التحاليل.

واستطرد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه غير مسموح بدخول أي شخص دون ارتداء الكمامات إلى حديقة الحيوان كم يحظر ملامسة الحيوانات حتى حراس الأسود لا يلمسونها أثناء تقديم الطعام لها.

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