لماذا تراجع الزمالك عن ضم الشيخ وأمير عادل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
 

أكد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك أن سبب تراجع النادي عن صفقتي أحمد الشيخ وأمير عادل هو عدم احتياجات الفريق لهما.

وقال جعفر فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لا نريد عقد صفقات لا نستفيد منها والفريق متكامل والثنائي لدينا فى مركزهما لاعبين أخريين مميزين وباتشيكو أكد عدم حاجته لهما".

وأضاف: "لا يوجد مشكلة مع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بشأن تجديد عقدهما خلال الفترة المقبلة وكان لدينا العديد من الإصابات أثرت علبنا فى نهايي أفريقيا وأمام طلائع الجيش فى كأس مصر".

وكان نادى الزمالك قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، ثم خرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

كومان ينجو من الإقالة في برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

صن داونز يكشف سر فشل انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق إثر تعرضه لأزمة قلبية

منذ حوالي 7 ساعات

ساحر الخليج يفتح أبواب الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عيسى: استقبال ماكرون للسيسى كان "عاطفيا" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي 2020

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 18 دقيقة

برشلونة في انتظار قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الهداف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي" - الزمالك يكشف عن إمكانية التعاقد مع «هداف الأهلي»

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطالب بتجهيز فيراري الزمالك الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

برشلونة في انتظار قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

12:00 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

04:30 ص

عرض أوروبي يقرب مصطفى محمد والشناوي من الرحيل عن الدوري المصري

10:35 م

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد في وجود آخر الصفقات

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر