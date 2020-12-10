معلول: التتويج بلقب إفريقيا حلم كل لاعب.. وفايلر شخصية صعبة و "مش مفهومة"
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:10 ص
علي نبوي
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قال علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا يعتبر حلم لكل لاعب.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الجهاز الطبي له دور كبير في النجاحات الكبيرة التي حققها الأهلي مؤخرًا".
وتابع :"التتويج بلقب إفريقيا هو حلم لأي لاعب، وفي النهائي الأخير كان خاصًا لأنه أمام فريق الزمالك".
وواصل :"الجميع كان في حالة تركيز واللاعبون دخلوا في أجواء المباراة بشكل قوي، وهو ما ساعدنا كثيرًا في الفوز في اللقب".
وزاد :"بعدما خرجنا من بطولة الموسم قبل الماضي كنا ننتظر صن داونز مرة أخرى من أجل الثأر، ولكي ننفذ وعدنا للجماهير".
وأشار :"أنا أتعلم من جميع المدربين، وأحاول تطوير الشيء الذي ينقصني مع كل مدرب".
وأردف :"فايلر شخصيته كانت صعبة وليست مفهومة".
وأوضح :"لا اهتم بالعروض التي أتلقاها فهناك وكيل لي يتابع مثل هذه الأمور، وأنا أركز في عملي مع فريقي واحترم تعاقدي مع الأهلي، وأنا سعيد بالتواجد في النادي الأحمر".
وأشار :"عقدي ينتهي مع النادي الأهلي في ٢٠٢٢ ومستعد للتجديد مع النادي".
واختتم حديثه :"هدفنا تحقيق نتائج إيجابية في بداية مشوار الفريق الأحمر بلقب الدوري المصري، ثم نبدأ بعد ذلك في الاستعداد للسوبر الإفريقي ومن بعده السوبر المصري".