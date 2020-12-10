معلول: التتويج بلقب إفريقيا حلم كل لاعب.. وفايلر شخصية صعبة و "مش مفهومة"





قال علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا يعتبر حلم لكل لاعب.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الجهاز الطبي له دور كبير في النجاحات الكبيرة التي حققها الأهلي مؤخرًا".





وتابع :"التتويج بلقب إفريقيا هو حلم لأي لاعب، وفي النهائي الأخير كان خاصًا لأنه أمام فريق الزمالك".





وواصل :"الجميع كان في حالة تركيز واللاعبون دخلوا في أجواء المباراة بشكل قوي، وهو ما ساعدنا كثيرًا في الفوز في اللقب".





وزاد :"بعدما خرجنا من بطولة الموسم قبل الماضي كنا ننتظر صن داونز مرة أخرى من أجل الثأر، ولكي ننفذ وعدنا للجماهير".





وأشار :"أنا أتعلم من جميع المدربين، وأحاول تطوير الشيء الذي ينقصني مع كل مدرب".





وأردف :"فايلر شخصيته كانت صعبة وليست مفهومة".





وأوضح :"لا اهتم بالعروض التي أتلقاها فهناك وكيل لي يتابع مثل هذه الأمور، وأنا أركز في عملي مع فريقي واحترم تعاقدي مع الأهلي، وأنا سعيد بالتواجد في النادي الأحمر".





وأشار :"عقدي ينتهي مع النادي الأهلي في ٢٠٢٢ ومستعد للتجديد مع النادي".







