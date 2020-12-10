صحفي فرنسي: فرنسا عانت من الإرهاب.. وكان عليها عدم الخلط بين الإسلام والعنف

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قال جورج مالبرونو، الصحفي الفرنسي، إن مصر بالنسبة إليه دولة عربية عظمى بعاصمتها القاهرة، والتي تمثل منارة للعالم العربي، لافتًا إلى أنه عاش بمصر، ورأى كيف استعادت قوتها واستقرارها بعد مرحلة من الاضطرابات بعد ثورة يناير.



وأضاف "الصحفي"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيو"، أن مصر بالنسبة لفرنسا والفرنسيين تمثل حالة من الشغف لكل ما يتعلق بالتاريخ الفرعوني، لافتًا إلى أنها دولة كان يمضي بها كل عام الرئيس الفرنسي الأسبق ليلة كل رأس سنة.



وأشار الصحفي الفرنسي، إلى أن هناك حالة من الارتباط التاريخي الوثيقبين مصر وفرنسا، لافتًا إلى أن القاهرة مدينة ذات حالة خاصة ولا تنام.



وشدد جورج مالبرونو، على أنه من المهم عدم الخلط بين الإسلام والتطرف، لافتًا إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون نجح في خطابات الأخيرة في توضيح الفارق بين المفهومين.



وأضاف "مالبرونو"، أن فرنسا ذات طبيعة خاصة حيث مفهوم الدولة العلمانية، وهي دولة عانت من الإرهاب والعنف باسم الدين، ولذلك كان لا بد من عدم اللبس بين الإسلام والعنف وهو ما أدركه ماكرون.

