شاهد.. فيديو جديد لفيفي عبده توضح اخر تطورات حالتها الصحية
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
الفجر الفني
Advertisements
شاركت الفنانة والراقصة الأستعراضية فيفي عبده جمهورها ومحبيها فيديو جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت فيفي عبده علي الفيديو بحزن شديد على الشائعات التي كثرت حول اصابتها بمرض شديد، مؤكده انها تعاني من الام في الظهر، مطالبه جمهورها بالدعاء لها.
يشار أن فيفي عبده تعرضت لأزمة صحية منذ أيام ، حيث تعاني من آلام في الظهر ، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، وهذا ما جعلها تمكث بالمنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج مقالب.
وعلقت فيفي عبده علي الفيديو بحزن شديد على الشائعات التي كثرت حول اصابتها بمرض شديد، مؤكده انها تعاني من الام في الظهر، مطالبه جمهورها بالدعاء لها.
يشار أن فيفي عبده تعرضت لأزمة صحية منذ أيام ، حيث تعاني من آلام في الظهر ، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، وهذا ما جعلها تمكث بالمنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج مقالب.