شبورة وأمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني).
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (إسكندرية- مطروح- السلوم).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم
شبورة وأمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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