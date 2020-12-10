موعد مباريات الأهلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في نسختها الجديدة لموسم 2020-2021.

ويلتقي الأهلي نظيره سونيديب أحد أيام 22 أو 23 ديسمبر الحالي، في ذهاب دور الـ 32 في النيجر، بينما ستكون مباراة الإياب في القاهرة أحد أيام 6 أو 7 يناير المقبل.

وتقرر إعفاء الأهلي من خوض دور الـ 64 من البطولة، بينما تجاوز سونيديب فريق مقديشيو سيتي بطل الصومال بهدفين نظيفين، في الذهاب، ومثلها في الإياب.

يذكر ان الأهلي حامل لقب البطولة الماضية بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة النهائية علي ملعب القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.

ويعد المارد الأحمر صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 9 ألقاب، ويأتي خلفه الزمالك ومازيمبي الكونغولي برصيد 5 ألقاب لكل منهم.

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