موعد مباريات الأهلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في نسختها الجديدة لموسم 2020-2021.





ويلتقي الأهلي نظيره سونيديب أحد أيام 22 أو 23 ديسمبر الحالي، في ذهاب دور الـ 32 في النيجر، بينما ستكون مباراة الإياب في القاهرة أحد أيام 6 أو 7 يناير المقبل.





وتقرر إعفاء الأهلي من خوض دور الـ 64 من البطولة، بينما تجاوز سونيديب فريق مقديشيو سيتي بطل الصومال بهدفين نظيفين، في الذهاب، ومثلها في الإياب.





يذكر ان الأهلي حامل لقب البطولة الماضية بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة النهائية علي ملعب القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.



