تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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انتهت مساء الأربعاء، مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبل، بعد أن تم حسم مقاعد الصعود في المجموعات الأربع الأولى.

وحسم أتليتيكو مدريد صعوده للدور التالي بفوزه على مضيفه ريد بول سالزبورج بهدفين دون رد، وهي نفس نتيجة بايرن ميونيخ ، الصاعد سلفاً في قمة المجموعة، على صيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.

في المجموعة الثانية، تغلب ريال مدريد على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين وتأهل في قمة المجموعة رفقة النادي الألماني، بينما تعادل إنتر ميلان مع مضيفه شاختار دونيستيك وخرجا سوياً.

وضمن المجموعة الثالثة، أكد مانشستر سيتي جدراته بتصدر المجموعة، بالفوز على ضيفه مارسيليا بثلاثية، بينما تغلب بورتو على مضفه أوليمبياكوس، ليلحق النادي البرتغالي بركب المتأهلين.

ولحساب المجموعة الرابعة، تأهل ليفربول في الصدارة، رغم تعادله بهدف لهدف مع مضيفه ميتلاند الدانمركي، بينما لحق به أتالانتا، الذي تغلب بهدف نظيف على مضيفه أياكس.

وبالنسبة لصراع الهدافين، انضم نيمار لثلاثي الصدارة، إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)، ألفارو موراتا (يوفنتوس) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وفيما يلي، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

1- ألفارو موراتا (يوفنتوس) - 6 أهداف.

2- إرلينج براوت هالاند (بوروسيا دورتموند) - 6 أهداف.

3- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 6 أهداف.
4- نيمار (باريس سان جيرمان) – 6 أهداف.

5- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) - 5 أهداف.

6- الحسن بليا (مونشنجلادباخ) - 5 أهداف.

7- أوليفيه جيرو (تشيلسي) - 5 أهداف.

8- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - 5 أهداف.

9- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 5 أهداف.

10- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) - 4 أهداف.

11- دييجو جوتا (ليفربول) - 4 أهداف.

12- كريم بنزيما (ريال مدريد) – 4 أهداف.

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